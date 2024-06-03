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İstanbul Silivri'de boya fabrikasında yangın! Ekipler bölgede

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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İstanbul Silivri’de boya fabrikasında yangın! Ekipler bölgede

Son dakika haberine göre Silivri Beyciler Mahallesi'nde bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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