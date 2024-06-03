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Elazığ'da "pes" dedirten olay! Belediye otobüsü boks ringine döndü: Kadınlar yumruklarla birbirine girdi | O anlar kamerada...

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Elazığ’da pes dedirten olay! Belediye otobüsü boks ringine döndü: Kadınlar yumruklarla birbirine girdi | O anlar kamerada...

"Pes" dedirten olay Elazığ’da yaşandı. İddiaya göre, belediye otobüsünde aralarında kadınların olduğu yolcular arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruklarla saldıran yolcular, diğer yolcuların araya girmesiyle kavgayı sonlandırdı. Yaşanan o kavga anları saniye saniye bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Pes" dedirten olay, dün akşam saatlerinde Elazığ Harput Mahallesi'nden şehir merkezine dönen belediye otobüsünde meydana geldi.

YER VERME KAVGASI
Otobüs durduğu sırada iddiaya göre yer verme nedeniyle aralarında kadınların da olduğu bazı yolcular arasında tartışma çıktı.

ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.


BİRBİRLERİNE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR
Birbirlerine yumruklarla saldıran yolcular, diğer yolcuların araya girmesiyle kavgayı sonlandırdı.

O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o kavga anları saniye saniye bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Belediye otobüsü boks ringine dönüştü!Belediye otobüsü boks ringine dönüştü! BELEDİYE OTOBÜSÜ BOKS RİNGİNE DÖNÜŞTÜ!

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