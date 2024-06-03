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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alımı yapacak

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu. Buna göre başvurular, 30 Haziran'da sona erecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek.


Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.

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