03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Manisa’da art arda üç yangın! Ekipler bölgede

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
ABONE OL
Manisa’da art arda üç yangın! Ekipler bölgede

Yaz aylarında sık sık yaşanan yangınlar bu yılda yaşanmaya devam ediyor. Manisa’nın Kula ilçesinde çıkan yangınlar yürekleri ağza getirdi. Birbiri ardına Körez, Ayazören ve Kalınharman mevkiinde çıkan yangınları gören durumu hemen ekiplere bildirid. İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İlk yangın, saat 13.45 sıralarında Körez Mahallesi Yalınlar mevkiinde çıktı. Ekipler Körez Mahallesi'nde yangına müdahale ettiği sırada Ayazören Mahallesi Hamidiye istikametinde bir ekin tarlasında da yangın çıktı.

PEŞ PEŞE YANGINLAR KORKUTTU

O sırada Ayazören mevkiinde çalışan Kula Belediyesine bağlı kepçe hemen yangın bölgesine geçerek, yangına büyümeden müdahaleye başladı. Körez Mahallesi'nde soğutma çalışmaları sürdüğü esnada Kalınharman mevkiinde bir yangın daha başladı.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Çıkan yangınlar, Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, su tankerleri, orman araçları, belediye iş makineleri ve vatandaşların müdahaleleri ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör