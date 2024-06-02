Bir köpek dehşeti daha! 3 köpeğin saldırdığı 11 yaşındaki Gökay hastanelik oldu | "Erken gitmeseydik çocuğu parçalarlardı"
Her geçen gün büyüyen ve sokak terörüne dönüşen köpek sorunu bitmek bilmiyor. Minik bedenlere saldıran köpek dehşeti olayına bir yenisi daha eklendi. Son olarak Samsun'da 3 sokak köpeğin saldırdığı 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Gökay Eren hastanelik oldu. Öte yandan Dede Kamil Çelik yaptığı açıklamada, "Çocuk kendisini zor kurtardı, kafasına vurarak. Koştuk ama Allah'tan erken gitti, çocuğu parçalarlardı" diye konuştu.
Başıboş sokak köpekleri tüm yurtta hemen hemen her gün minik bedenleri yaralamaya hatta ölümlere neden oluyor.
Bir köpek dehşeti haberi daha Samsun'dan geldi.
Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dedesi Kamil Çelik'i ziyarete gelen 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Gökay Eren, eve giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçarak canını kurtarmak isteyen çocuk, düşerek hastanelik oldu. Dede Kamil Çelik ve komşular Gökay Erkan'ın yardımına koştu.
"KAÇARAK KURTULMAK İSTEDİM, YERE DÜŞTÜM"
Yaralanan çocuk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Gökay Erkan, "Sokakta 3 köpeğin saldırısına uğradım. Kaçarak kurtulmak istedim, yere düştüm. Köpek saldırmaya devam edince yerde ayağımla tekme atarak kendimi korudum" dedi.
"ÇOCUĞU PARÇALARLARDI"
Dede Kamil Çelik ise, "Çocuk kendisini zor kurtardı, kafasına vurarak. Koştuk ama Allah'tan erken gitti, çocuğu parçalarlardı" diye konuştu.
Çocuğun hastanede tedavisi sürerken, ailesi polise şikayette bulundu.
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