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Tavandan sıva parçası düştü! Anne ile oğlu yaralandı...

Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Tavandan sıva parçası düştü! Anne ile oğlu yaralandı...

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde bir evde odadaki tavanın kısmen çökmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi 21 Kasım Şehir Stadyumu yakınındaki müstakil evde, odanın tavanının bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Tavandan kopan parçaların üzerlerine düşmesi sonucu Hanife D. (44) ve oğlu Ömer Asaf (3) yaralandı.

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