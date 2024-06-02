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Dadı olmaya geldiler, fuhuş operasyonunda çıktılar: 2 kişi tutuklandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Dadı olmaya geldiler, fuhuş operasyonunda çıktılar: 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9'u kadın olmak üzere 11 kişi yakalandı. Fuhuş yaptırdığı öne sürülen 2 kişi tutuklanırken 9 kadın ise sınır dışı edilecek. Kadınlar ifadelerinde, Türkiye'ye için dadı olarak çalışmaya geldiklerini belirttiler.

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