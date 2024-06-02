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Kızlar saç baş birbirine girdi! Erkekler izledi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Kızlar saç baş birbirine girdi! Erkekler izledi

Elazığ'da kızlar sokak ortasında saç baş birbirine girdiği sırada bir erkek gurubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Kızlar saç baş birbirine girdi! Erkekler izledi

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 kız arasında kavga çıktı.

Kızlar saç baş birbirine girdi! Erkekler izledi

2 kız saç baş birbirine girerken arkadaşları ise ayırmaya çalıştı.


Müdahale sonucunda kızlar ayrıldı.

Kızlar saç baş birbirine girdi! Erkekler izledi

O sırada bir erkek gurubu ise müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. O anlar kameralara yansıdı.

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