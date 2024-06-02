02 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Diyarbakır'da otel çalışanları kağıt toplayan çocukları böyle darp etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
ABONE OL
Diyarbakır’da otel çalışanları kağıt toplayan çocukları böyle darp etti

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan iki çocuğun, otel çalışanları tarafından sopalarla darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör