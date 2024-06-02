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Gaziantep'te feci kaza! Minibüs yayalara çarptı: 2 ölü 6 yaralı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Gaziantep’te feci kaza! Minibüs yayalara çarptı: 2 ölü 6 yaralı...

Gaziantep'te minibüsün motosiklete ve kaldırımda yürüyenlere çarptığı kazada Nazlı Batran (6) ile Reyyan Ali (16) yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

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