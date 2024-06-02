Cami imamı fark etti! Avluya giren yılan yakalandı
Elazığ’da tarihi Harput Mahallesinde bulunan 500 yıllık Ahmet Bey Camii avlusuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 500 yılık Ahmet Bey Camii imamı, caminin avlusunda bulunan oturma bankında bir yılan fark etti.
Bunun üzerine durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, oturma bankında bulunan yılanı yakaladı.
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