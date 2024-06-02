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Cami imamı fark etti! Avluya giren yılan yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Cami imamı fark etti! Avluya giren yılan yakalandı

Elazığ’da tarihi Harput Mahallesinde bulunan 500 yıllık Ahmet Bey Camii avlusuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 500 yılık Ahmet Bey Camii imamı, caminin avlusunda bulunan oturma bankında bir yılan fark etti.

Bunun üzerine durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, oturma bankında bulunan yılanı yakaladı.

Bir kutunun içerisine koyulan yılan, mahalleye uzak bir alanda yeniden doğaya bırakıldı.

Cami imamı fark etti! Avluya giren...Cami imamı fark etti! Avluya giren... CAMİ İMAMI FARK ETTİ! AVLUYA GİREN...

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