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Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Bolu’da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastanede tedavi altına alındı. Bu arada sızıntı sorunu giderilen fabrikada, AFAD ekipleri gaz tahliye çalışması yürüttü.

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