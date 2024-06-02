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Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Edirne ve Kırklareli’nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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