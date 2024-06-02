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Koşapınar köyü Açık Hava Müzesi geçmişe yolculuk yaptırıyor

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024
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Koşapınar köyü Açık Hava Müzesi geçmişe yolculuk yaptırıyor

Kars'ın Selim ilçesinin Koşapınar köyünde hizmet veren Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçiler, 150-200 yıllık tarım aletlerini görebiliyor.

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