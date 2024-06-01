01 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

'Daltonlar' suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2024
ABONE OL
’Daltonlar’ suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

İstanbul’da bir işyerine Kırıkkale’de de bir otele silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler polis ekiplerince tespit edildi. Daltonlar suç örgütüne üye olduğu belirlenen şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör