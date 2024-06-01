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Halıcıoğlu'nda metrobüs yangını

Giriş Tarihi: 01.06.2024
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Halıcıoğlu’nda metrobüs yangını

İstanbul Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste yangın çıktı. Yaşanan olay nedeniyle metrobüs hattında yoğunluk meydana gelirken kısa süre sonra seferler normale döndü.

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