Turkuvaz Medya’da Gastroshow zirvesi | Ünlü şeflerden çarpıcı sözler: Yemeklerimiz çok lezzetli ama sunumda eksik kalıyoruz

GÜNAYDIN RESTORAN ZİNCİRİ KURUCUSU CÜNEYT ASAN: "YEMEKLERİMİZ LEZZETLİ AMA DÜNYAYA SUNMADA EKSİK KALIYORUZ"

Mutfağımızı modernize etmemiz gerektiğini belirten Günaydın Restoran Zinciri Kurucusu Cüneyt Asan, "Bizim yemeklerimizin lezzet anlamında sorunu yok ama onları dünyaya sunma konusunda bir takım eksikliklerimiz var. Gastronominin sürdürülebilir olması için öncelikle devletin destek olması ve kalifiye eleman bolluğunun olması gerekiyor. Eğer ürünlerinizin pazarlamasını doğru yapamazsanız onu satmada ve dünyaya ihraç etmede de başarılı olamazsınız. Tüm bunlara rağmen Türkiye'de önümüzdeki 10 içinde büyük gelişmeler olacağına inanıyor. Çünkü eğitimli bir nesil de yetişiyor. Yurt dışında başta sarma ve kuru fasulye olmak üzere zeytinyağlı yemeklerimizle temsil edilmemiz gerekiyor" dedi.

FERİYE LOKANTASI ŞEFİ BİRKAN ERKÖYLÜ: "YEMEKLERİMİZİN FARKI HİKAYESİ OLMASI"

Ben uzun yıllar Türk-Osmanlı mutfağı kültüründe çalıştığını belirten, Feriye Lokantası Şefi Birkan Erköylü, "Yemek dediğimizde hem kültürel hem teknik anlamda geleneğe bağlı kalacak şekilde modernize etmeliyiz.

Yemekleri modernize ederken sunum teknikleriyle müşterileri şaşırtmak gerekiyor. Biz şefler, yemeğin tadını değiştirmeden farklı teknikler kullanarak modernize edebiliyoruz. Bunun içinde modern teknoloji ve aletlerden yararlanıyoruz" dedi.