30 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Rize'de sağlık çalışanlarını bıçakla tehdit eden şahıs tutuklandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
ABONE OL
Rize’de sağlık çalışanlarını bıçakla tehdit eden şahıs tutuklandı

Rize’de sağlık raporu almak istediği hastanede olumsuz cevap alınca elindeki bıçakla sağlık çalışanlarını tehdit eden şahıs tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör