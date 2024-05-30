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Yolda yürürken kazadan kıl payı kurtuldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Yolda yürürken kazadan kıl payı kurtuldu

Düzce'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki dükkana girdi. Bu sırada yolda yürüyen çocuk ise kazadan kıl payı kurtuldu. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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