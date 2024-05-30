Gastronomi dünyasının önemli temsilcileri Turkuvaz Medya’da buluştu | UNESCO’ya çağrı: Sanat olarak tanımalı

DÜNYA GASTRONOMİ DERNEĞİ BAŞKANI ERİK WOLF: GASTRONOMİ, KLASİK SANATTAN FARKSIZ BİR ALANDIR

"Dünyada Gastronomi Turizmi ve Türkiye'nin Gücü" panelinin konuşmacıları arasında yer alan Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf, gastronominin klasik sanattan farksız bir alan olduğunu belirterek,"UNESCO'nun gastronomiyi sanat olarak tanımasını istiyoruz. Çünkü bir şefin müşterilerine sunduğu yemek, adeta bir performans sanatçısı gibi sanat eseri görevi görür" dedi.

GASTRONOMİ VE AŞÇILAR FEDERASYONU BAŞKANI TAHİR AMİRASLANOV: "YEMEĞİ, UNESCO'NUN BİR KÜLTÜR VE BİR SANAT OLARAK TANIMASI GEREKİYOR"

Azerbaycan olarak dünya mutfağına katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden Azerbaycan Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Başkanı Tahir Amiraslanov, "Azerbaycan olarak dünya mutfağına çok büyük katkılar sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Biz Azerbaycan'da insanı mutlu etmek için yemeğin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden Sayın Wolf'ün de dediği gibi, yemeği bir kültür ve bir sanat olarak Unesco'nun tanıması gerekiyor." dedi.