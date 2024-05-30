Gastronomi dünyasının önemli temsilcileri Turkuvaz Medya'da buluştu | UNESCO’ya çağrı: Sanat olarak tanımalı
Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gastroshow, Türk ve dünya gastronomi dünyasının önemli temsilcilerini ağırladı. “Dünyada Gastronomi Turizmi ve Türkiye’nin Gücü” panelinin konuşmacıları arasında yer alan Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf, gastronominin klasik sanattan farksız bir alan olduğunu belirterek,“UNESCO’nun gastronomiyi sanat olarak tanımasını istiyoruz. Çünkü bir şefin müşterilerine sunduğu yemek, adeta bir performans sanatçısı gibi sanat eseri görevi görür” dedi. Şef Somer Sivrioğlu ise Gastroshow’un özel konuğu oldu.
Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gastroshow, gastronomi dünyasının keşfi ve anlamlandırılması için, yemek kültürü, mutfak sanatları, sürdürülebilir tarım, gıda israfı, yerel gıda hareketi ve daha birçok konuda bilgi sahibi olan uzman isimleri bir araya getirdi. "Dünyada Gastronomi Turizmi ve Türkiye'nin Gücü" ve Uluslararası Mutfak ve Sokak Lezzetleri" panelleriyle devam eden Gastroshow'un özel konuğuysa Şef Somer Sivrioğlu oldu.
DÜNYA GASTRONOMİ DERNEĞİ BAŞKANI ERİK WOLF: GASTRONOMİ, KLASİK SANATTAN FARKSIZ BİR ALANDIR
"Dünyada Gastronomi Turizmi ve Türkiye'nin Gücü" panelinin konuşmacıları arasında yer alan Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolf, gastronominin klasik sanattan farksız bir alan olduğunu belirterek,"UNESCO'nun gastronomiyi sanat olarak tanımasını istiyoruz. Çünkü bir şefin müşterilerine sunduğu yemek, adeta bir performans sanatçısı gibi sanat eseri görevi görür" dedi.
GASTRONOMİ VE AŞÇILAR FEDERASYONU BAŞKANI TAHİR AMİRASLANOV: "YEMEĞİ, UNESCO'NUN BİR KÜLTÜR VE BİR SANAT OLARAK TANIMASI GEREKİYOR"
Azerbaycan olarak dünya mutfağına katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden Azerbaycan Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Başkanı Tahir Amiraslanov, "Azerbaycan olarak dünya mutfağına çok büyük katkılar sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Biz Azerbaycan'da insanı mutlu etmek için yemeğin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden Sayın Wolf'ün de dediği gibi, yemeği bir kültür ve bir sanat olarak Unesco'nun tanıması gerekiyor." dedi.
RUSYA RESTORANLAR VE OTELCİLER FEDERASYONU BAŞKANI İGOR BUKHAROV:"KARADENİZ MUTFAĞINI PROJE HALİNE GETİRDİK"
Rusya Restoranlar ve Otelciler Federasyonu Başkanı İgor Bukharov, Karadeniz bölgesinin ürünleri ve yemeklerini ayrı bir proje haline getirdiklerini söyledi. Bu projenin çalışmalarına başladıktan sonra anladık ki bu sadece Rusya'ya değil tüm Karadeniz'i birleştiren bir proje haline geldiğini söyleyen Bukharov, "Bu projenin içerisinde 662 yemek ve ürünü birleştiren bir veri tabanı oluşturduk. Dünya mutfakları arasında Karadeniz mutfağı basit ve lezzetli bir mutfak olduğunu anladık. Proje kapsamında birleşik Karadeniz mutfağının menüsü oluşturuldu. Veri tabanımızda yer alan 662 yemek arasında uzun listede 162 yemek, kısa listede ise 73 yemek bulunuyor. Projenin geliştirilmesinde sadece turizmciler değil, tüm yemek yelpazesindeki kurumlar yer alıyor" dedi.
ŞEF SOMER SİVRİOĞLU: "GASTRONOMİ BİR SANATTIR, RESTORANLARIMIZDA SANAT ESERİ SUNUYORUZ"
Gastroshow'un panelinin özel oturumunda konuşan Şef Somer Sivrioğlu, "Biz şefler olarak yaratıcılığı ve el emeğini ön plana çıkardığımız için sanat eseri niteliğinde tabaklar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Biz bu açıdan restoranlarımıza gelen müşterilerimize sanat eseri niteliğinde yemekler sunarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz" dedi.
"Avustralya'da Türk mutfağını çok sevdiklerini ve oradan misafirleri Türkiye'nin dört bir yanına götürdüklerini anlatan Şef Somer Sivrioğlu, "Bu hem mutfağımızı tanıtmak hem de kültürümüzü onlara anlatmak için büyük önem taşıyordu. Türk mutfağı hakkında yazılan yemek kitaplarımızı tüm dünyaya okutmamız gerekiyor bu hem kültürümüzü hem de mutfağımızı tanıtmak açısından kritik bir öneme sahip. Ülkemizde Türkçe çok iyi gastronomi kitaplarımız var ancak bunların çevrilip tüm dünyaya satılması gerekiyor" diye konuştu.
"COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERDEN YEMEKLER YAPMAK MUTFAĞIMIZI VE ÜRÜNLERİMİZİ DÜNYAYA ANLATMAMIZDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"
Son 7 senede TV programlarıyla gastronominin halka yayılmasında büyük rol oynadıklarına inandığını söyleyen Sivrioğlu, "Şefler olarak güzel yemek yapıp bunu da insanlarımıza anlatma konusunda biraz olsun katkımız olduysa bu bizi mutlu eder. Biz programlarımızda ülkemizde coğrafi işaretli ürünlerden yemekler yapılmasına önem veriyoruz; çünkü bu mutfağımızı ve ürünlerimizi dünyaya anlatmamızda önemli bir rol oynuyor. Biz şefler olarak yaratıcılığı ve el emeğini ön plana çıkardığımız için sanat eseri niteliğinde tabaklar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Biz bu açıdan restoranlarımıza gelen müşterilerimize sanat eseri niteliğinde yemekler sunarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz" diye ifade etti.
Türkiye'de Anadolu'yu gezmeden, Anadolu mutfağının ürünlerini bilmeden iyi bir şef olunması mümkün olmadığını söyleyen Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe: "Anadolu mutfağının tarihi ve kültürünü bilmeden bunu dünyaya anlatmamız hiç kolay değil. Gastronomi dünyası sanatı yavaş yavaş keşfetmeye başladı. Bu açıdan sanatla gastronomi arasında bir ilişki doğdu diyebilirim."
DEVELİ LOKANTASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURİ DEVELİ: &NBSP;DEVELİ BİR LEZZET DURAĞI DEĞİL, ANI DEFTERİDİR"
"Uluslararası Mutfak ve Sokak Lezzetleri" panelinde konuşan Develi Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Develi, Develi Lokantası'nın kuruluş hikayesinden bahsetti. "Bugün karşınızda dördüncü kuşak aile bireyi olarak bulunuyorum. Bundan 112 yıl önce Gaziantep'te büyük babam tarafından kuruldu bu şirket. Babam 22 yaşında tek başına İstanbul'a gelerek cebinde 70 lira parayla bu şirketi kurdu. Tek kişiyle başlayan hikayemiz 16 lokasyon ve yüzlerce çalışanla devam ediyor. Bugün Develi de dahil olmak üzere bir lezzet durağı değil anı defteridir. Çünkü biz restoranlarımızda tarihten gelen lezzetleri bugüne kadar koruyarak getirmeyi başardık. Bu sebeple biz Develi olarak, misafirlerimize sadece yemek sunmuyor onlara aynı zamanda geçmişteki anılarına yolculuk yapıp aynı lezzetleri bulma imkânı sunuyoruz"
BAŞYAZICI GIDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT BAŞYAZICILAR: "ÜRÜNLERİMİZİ KÜRESEL OLARAK TANITACAK FAALİYETLERDE BULUNMAMIZ GEREKİYOR"
"Uluslararası Mutfak ve Sokak Lezzetleri" panelinde konuşan bir diğer panelist Başyazıcı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başyazıcılar ise şöyle konuştu: "Kayseri deyince akla pastırma sucuk mantı geliyor. Bizim hikayemiz 1950'lerde bu yemeklerle başladı. Aynı dönem pastırma imal ederek iş hayatına başladık diyebilirim. Özellikle Doğu Anadolu'daki meraları ziyaret ettiğimde bıraktığımız mirası gözümle görmek benim için çok değerli oldu. Pastırma, Orta Asya'daki atalarımızdan gelen bir ürün fakat Kayseri'de benimsenip dünyaya yayıldı diyebilirim." Ürünlerini kendi besi çiftliklerinde ürettiklerini belirten Başyazıcılar, "Hayvana verdiğimiz gıdaları kendimiz görüp denetleyebiliyoruz. Pastırmanın dünyada hakkettiği yeri bulamaması bizim onu iyi anlatamayışımızdan kaynaklanıyor. Bu açıdan bizim de İtalya ve Fransa gibi kendi ürünlerimizi küresel olarak tanıtacak faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor."
Sağlıklı, glutensiz ve az baharatlı ürün grupları da üretmeye başladıklarını da söyleyen Başyazıcı, "Sucuklarımızı ve pastırmamızı da glutensiz üretmeye başladık. Şu anda Türkiye'deki zincir marketlerin çoğunda varız ve ürünlerimizi ülkemizin dört bir yanına dağıtabiliyoruz" diye konuştu.
Başyazıcı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başyazıcılar: "Kahramanmaraşımızın lezzetlerini sadece ülkemize değil tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz"
Gastronomi kültürümüzü tüm dünyaya duyurmamız gerektiğinin altını çizen Başyazıcı Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başyazıcılar: "Biz Sabırtaşı ailesi olarak Kahramanmaraş'tan başladık yolculuğumuza. Aslında ailemin evde içli köfte yapmasıyla başladık, bu yolculukta eşim de bana çok büyük destek oldu. Kahramanmaraş'ımızın lezzetlerini sadece ülkemize değil tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ayrıca Kahramanmaraş'ta endemik bitki olan yaban pancarıyla yaptığımız çorbamızı da tüm dünyaya tattırmak istiyoruz. Biz Sabırtaşı Restoran olarak en iyi sokak lezzetleri ödülleri de dahil olmak üzere çeşitli ödüller alarak müşterilerimize severek yiyebilecekleri lezzetlerimizi sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şimdiki hedefimiz ise Kahramanmaraş lezzetlerini tanıtan bir yemek kitabı yazmak olacak" dedi.
Gastroshow'un son bölümünde iklim değişikliği ve sağlıklı beslenme konularının ele alındığı "Sağlıklı Beslenme ve Dünyadaki İklim Değişikliğinin Yemeklere Etkisi" paneli Çevre Mühendisi ve Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Efsun Dindar'ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelin konuşmacıları Demsa Group Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Türk roman yazarı, araştırmacı, köşe yazarı ve iş kadını Sema Soykan ve Koçulu Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Koçulu oldu.
Son panel ise "Gastronomi Turizminde Yeni Trendler" temasını taşıdı. Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe moderatörlüğünde; Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Gastronomi Yazarı-Kahve Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Cenk Girginol ve Espressobar Kurucu Ortağı Sam Çeviköz'ü bir araya getirdi.
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