Bayrampaşa’da kan donduran aile katliamı! Cinnet getiren baba eşi ve kızını gözünü kırpmadan öldürdü | Deprem detayı! 4 gün enkaz altında kalmış

"MAHALLE OLARAK ŞOK OLDUK"

Anne ve kızın yaşadığı evin sahibi; ailenin 10 yıldır kiracısı olduğunu babanın ise memlekette yaşadığını söyledi. Selahattin Orhan, "Ben yukarıda otururken polislerin hızlı bir şekilde sokağa girdiğini gördük. Mahalle olarak şok olduk. İyi insanlardı. Malatya'da 4 gün enkaz altında kalmış. Maalesef kocası kendi eşini ve kızının canına kıydı. Kocasını hiç görmüşlüğüm yok. Keşke olmasaydı. Üzgünüz. Çocukları burada olduğu için başlarındaydı" dedi.

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