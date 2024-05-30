Bayrampaşa'da kan donduran aile katliamı! Cinnet getiren baba eşi ve kızını gözünü kırpmadan öldürdü | Deprem detayı! 4 gün enkaz altında kalmış
Kan donduran olay Bayrampaşa'da yaşandı. 68 yaşındaki baba konuşmak için eşinin yaşadığı eve geldi. Çiftin arasında çıkan tartışmada cinnet getiren baba, tabancayla karısını ve kız çocuğunu kızını silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası baba Seydi Şahin, polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve kızın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan anne Nazime Şahin'in 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde 4 gün enkaz altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.
Kan donduran olay, saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi Timur Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre cinnet getirdiği iddia edilen 68 yaşındaki baba Seydi Şahin, konuşmak için Bayrampaşa'daki eşinin yaşadığı eve geldi. Çift arasında başlayan tartışma sonrası cinnet getiren baba Seydi Şahin ilk önce 62 yaşındaki eşi Nazime Şahin'i silahla yaraladı.
Daha sonra diğer odada bulunan 29 yaşındaki kızı Fatma Nur Şahin'i silahla yaraladı. Ardından evden ayrılan Baba oradan uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yaralı olan anne ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerin ardından anne ve kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası evden ayrılan baba Seydi Şahin, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
ANNE, DEPREMDE 4 GÜN ENKAZ ALTINDA KALMIŞ
Öte yandan eşinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Anne Nazime Şahin'in 6 Şubat'ta ziyaret için gittiği Malatya'da meydana gelen deprem sonrası 4 gün enkaz altında kaldığı ve daha sonra yaralı olarak çıkarıldığı, Fatma Nur Şahin'in ise yeni atandığı ve Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.
"MAHALLE OLARAK ŞOK OLDUK"
Anne ve kızın yaşadığı evin sahibi; ailenin 10 yıldır kiracısı olduğunu babanın ise memlekette yaşadığını söyledi. Selahattin Orhan, "Ben yukarıda otururken polislerin hızlı bir şekilde sokağa girdiğini gördük. Mahalle olarak şok olduk. İyi insanlardı. Malatya'da 4 gün enkaz altında kalmış. Maalesef kocası kendi eşini ve kızının canına kıydı. Kocasını hiç görmüşlüğüm yok. Keşke olmasaydı. Üzgünüz. Çocukları burada olduğu için başlarındaydı" dedi.
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