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Siirt'te silahlı çatışma! Vali kavganın ortasında kaldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Siirt’te silahlı çatışma! Vali kavganın ortasında kaldı

Siirt'te sıcak dakikalar yaşandı. Kent merkezinde yaşanan silahlı kavga korku dolu anlara neden olurken, o esnada camiden çıkan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Vali korumaları tarafından kaçan bir şüpheli yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgilere göre, kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Hacı Fethi Serin Camii önünde Vali Kemal Kızılkaya, camiden çıktığı sırada iki taraf arasında yaşanan silahlı kavganın ortasında kaldı.

Olayda C.T., bacağından vuruldu. Şüpheli B.G., kaçtığı sırada Vali Kızılkaya'nın korumaları tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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