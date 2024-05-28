Meteoroloji’den 20 kent için sarı alarm! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geri geliyor | İstanbul, Ankara, İzmir...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı