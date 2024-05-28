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Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.05.2024
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Anadolu Otoyolu’ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde, durdurdukları otomobilden inen 2 kişiden biri tırın çarpması sonucu yaralandı.

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