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Ankara-Bolu kara yolunda korku dolu anlar! Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Ankara-Bolu kara yolunda korku dolu anlar! Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Ankara-Bolu kara yolunda yanan otobüsün yolcuları tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, söndürülen otobüs kullanılamaz hale geldi.

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