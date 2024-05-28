Meteoroloji’den 20 il için uyarı

Meteoroloji, 20 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

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