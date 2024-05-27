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Taksici dehşeti daha! Müşterisinin yumruklu saldırısına uğradı | Neye uğradığını şaşırdı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Taksici dehşeti daha! Müşterisinin yumruklu saldırısına uğradı | Neye uğradığını şaşırdı

Bursa'da bir taksici dehşeti daha yaşandı. İddiaya göre bir taksici, aracına aldığı iki yolcunun tavırlarından şüphelendi. Bunun üzerine 40 yaşındaki taksici, iki yolcuya "Evde çocuklarım bekliyor, nerede inmek istiyorsanız indireyim sizi" deyince yanında oturan müşterisinin yumruklu saldırısına uğradı. Yaşanan o dehşet anları saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Ayrıca olay sonrası taksici, bugün Küçükbalıklı Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan hatırlanacağı üzere 01.02.2024 tarihinde İzmir'de taksici "üşümesin" diye aldığı yolcu tarafından vurulan şoför hayatını kaybetmişti.

Korkunç olay, Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde, dün akşam yaşandı.

H.T. isimli taksici, 16 T 0155 plakalı aracına 2 yolcu aldı. Araca binen yolcular, bir süre farklı mahallere giderek buralardan alışveriş yaptı. Durumdan şüphelenen H.T. yolculara, "Evde çocuklarım bekliyor, nerede inmek istiyorsanız indireyim sizi" dedi.

SÜRÜCÜYÜ DİREKSİYONDA DARBETTİ
Bu sözlere sinirlenen ve sürücünün yanında oturan yolcu, "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" diyerek çıkıştı. Yaşanan tartışma sırasında yolcu, sürücüyü direksiyonda darb etti.

O ANLAR KAMERADA
O anlar ise araç kamerası tarafından kaydedildi. Aldığı darbeler sonucu taksici aracı durdururken, taksiden çıkan yolcular, 'Sen de dışarı çık' diyerek bağırdı. Bunu fırsat bilen H.T., aracıyla hızla uzaklaştı.



"MADDE BAĞIMLISI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"
Olay sonrası yaşadıklarını anlatan H.T., "Şüpheli şahıs durağımıza geldi. Sıra bende olduğu için aracıma aldım. Birkaç mahalle gezerek başka şahıslardan bir şeyler aldı. Durumdan şüphelendim. Madde bağımlısı olabileceğini düşündüm. Birkaç mahalleye gittik. Yanlış bir şeyler döndüğünü anlayınca ben de indirmek için bahane buldum. Fakat darbedildim" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU
H.T., yaşadığı olay sonrası bugün Küçükbalıklı Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan hatırlanacağı üzere 01.02.2024 tarihinde İzmir'de taksici "üşümesin" diye aldığı yolcu tarafından vurulan şoför hayatını kaybetmişti.

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