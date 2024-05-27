Taksici dehşeti daha! Müşterisinin yumruklu saldırısına uğradı | Neye uğradığını şaşırdı







"MADDE BAĞIMLISI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Olay sonrası yaşadıklarını anlatan H.T., "Şüpheli şahıs durağımıza geldi. Sıra bende olduğu için aracıma aldım. Birkaç mahalle gezerek başka şahıslardan bir şeyler aldı. Durumdan şüphelendim. Madde bağımlısı olabileceğini düşündüm. Birkaç mahalleye gittik. Yanlış bir şeyler döndüğünü anlayınca ben de indirmek için bahane buldum. Fakat darbedildim" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

H.T., yaşadığı olay sonrası bugün Küçükbalıklı Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi.