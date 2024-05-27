Ankara’da gecekonduda yangın dehşet! Soğutma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.15'te Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.