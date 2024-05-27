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Ankara'da gecekonduda yangın dehşet! Soğutma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Ankara’da gecekonduda yangın dehşet! Soğutma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'da akşam saatlerine doğru henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın esnasında içeride olduğu belirlenen 45 yaşındaki şahsın soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşılırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.15'te Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları esnasında gecekonduya giren itfaiye ekipleri, yangın esnasında içeride olduğu belirlenen bir şahsın cansız bedenine ulaştı. 45 yaşındaki S.A.'nın cenazesi, cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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