27 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Burdur'da korkunç kaza! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.05.2024
ABONE OL
Burdur’da korkunç kaza! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Burdur'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Burdur-Fethiye karayolunun 10. kilometresinde Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 15 AC 644 plakalı kamyonet ile 32 E 2805 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonette bulunan 2 yaralı ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör