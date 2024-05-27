Burdur’da korkunç kaza! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonette bulunan 2 yaralı ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.