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Astrolog Meral Güven Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçelileri hedef aldı: Hevesinizi kursağınızda bırakırlar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Astrolog Meral Güven Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçelileri hedef aldı: Hevesinizi kursağınızda bırakırlar

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor'u yenerek 24. kez şampiyon olan Galatasaray'da kutlamalar sürerken, Fenerbahçeli taraftarlar arasında son günlerde sıkça paylaşılan astrolog Meral Güven'e ise öfke vardı. Güven'in maçın ardından yaptığı paylaşımlar sarı-lacivertli taraftarları kızdırırken, ünlü astrolog açtığı canlı yayında Fenerbahçeli taraftarlara sert tepki gösterdi ve ağır küfürler etti.

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Konya deplasmanında kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından bir anda gündeme gelen Astrolog Meral Güven'in açıklamaları ise bütün haftaya damga vurmuştu.

Derbi sonrası Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Güven'in açıklamaları gündem olmuştu.

Fenerbahçe'nin ipi önde göğüsleyeceğini iddia eden Meral Güven'den gelen tepkiler üzerine skandal bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin mucize bir şekilde şampiyon olacağını söyleyen Meral Güven, Galatasaray şampiyon olunca sarı lacivertlileri çıldırtan bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Meral Güven, kullandığı ifadelerle Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkarttı.

"OH CANIMA DEĞSİN, BETER OLUN"
Astrolog Meral Güven paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yüce Mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin. Yarabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya alın bakalım sonuca, beter olun öyle küfür edilmez böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar."

"ALLAH'A ŞİRK KOŞMAK NEYMİŞ GÖRDÜNÜZ MÜ?"
Allah'a şirk koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin.

Beni Allah gibi gördünüz, alın bakın sonuca. Beter olun. Öyle küfür edilmez, böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar.

"SIRA G.SARAY'A DA GELECEK"
Ben size gidin beni manşet mi yapın dedim? Allah'a ortak koşan insanlar her zaman eksiklerdir. Sıra Galatasaray tarafına da gelecek."

"ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR"
Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben üç yıldır hep doğru cevaplar verdim.

Bir kez takdir görmedim. Ben salak mıyım? Küfür etmeden önce düşünecektiniz. Trabzonsporlular da heykelimi dikiyordu. Allah'ın dediği olur. Bunu da bir kenara yazın."

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