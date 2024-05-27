Astrolog Meral Güven Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçelileri hedef aldı: Hevesinizi kursağınızda bırakırlar

"OH CANIMA DEĞSİN, BETER OLUN"

Astrolog Meral Güven paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yüce Mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin. Yarabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya alın bakalım sonuca, beter olun öyle küfür edilmez böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar."