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Hitit Yolu doğaseverleri ağırlıyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Hitit Yolu doğaseverleri ağırlıyor

Son dakika haberine göre Çorum'da yaklaşık 100 doğasever, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hitit Yolu'nda yürüyüş yaptı.

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