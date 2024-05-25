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Trabzon Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e makam odasında saldırı! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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Trabzon Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel’e makam odasında saldırı! Bakan Yılmaz Tunç’tan açıklama

Trabzon Tonya'da AK Partili Belediye Başkanı Osman Beşel, mesai saatlerine uymadıkları gerekçesiyle hakkında tutanak tutturduğu 2 memurun saldırısına uğradı. Makam odasında darbedilen Beşel, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu olurken, 2 memur gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

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