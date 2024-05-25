İşçi servisine çarptı yola yan yattı: 5 yaralı

"BİZDE 3 YARALI VAR"

İşçi servisinde bulunan Şuayip Demir ''Her zamanki beklediğimiz yerde bir abimizi bekliyorduk. Aracın içerisinde oturuyorduk, bir anda arkadan bir araç geldi. Çarpmanın etkisi ile öne doğru gittim. Sonra kamyoneti gördüm. Bizde 3 yaralı vardı, ciddi durumları yok'' diye konuştu.

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