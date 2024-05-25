İşçi servisine çarptı yola yan yattı: 5 yaralı
İstanbul Bağcılar'da sabah saatlerinde bir işçi servisi ne arkadan çarpan kamyonet devrildi. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, 5 kişi ise yaralandı.
Bağcılar'da O-3 bağlantı yolunda işçi servisine arkadan çarpan kamyonet devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, bölgede yoğun trafik oluştu. Kaza, O-3 Otogar Bağlantı yolu Mahmutbey istikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 SV 2277 plakalı servis minibüsü şoförü işçi almak için Yüzyıl Köprüsü mevkisinde durdu. Arkasından gelen 34 DDN 436 plakalı kamyonet, işçi servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet bariyerleri ezdikten sonra devrildi.
Kaza nedeniyle işçi servisinde bulunan 4 kişi ve kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 5 yaralı ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Mahmutbey istikametine 1 şerit kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri ve belediye ekiplerinin kazaya karışan araçları olay yerinde kaldırma çalışmaları devam ediyor.
"BİZDE 3 YARALI VAR"
İşçi servisinde bulunan Şuayip Demir ''Her zamanki beklediğimiz yerde bir abimizi bekliyorduk. Aracın içerisinde oturuyorduk, bir anda arkadan bir araç geldi. Çarpmanın etkisi ile öne doğru gittim. Sonra kamyoneti gördüm. Bizde 3 yaralı vardı, ciddi durumları yok'' diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB TYT Deneme Sınavı Giriş Ekranı | "ogmmateryal.eba.gov.tr" 25-26-27 Mayıs YKS (AYT TYT YDT) deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kedinizin Fotoğraflarında Gizlenen 3 Farkı 10 Saniyede Bulabilir misiniz?
- Bodrumspor-Çorum FK maçı canlı izle 24 Mayıs | Bodrumspor-Çorum FK maçı hangi kanalda? İşte kesintisiz, full HD, 4K seyretme ekranı...
- Panathinaikos-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- Duyanlar elindekini bırakıp kuyumcuya koşuyor! İslam Memiş anlattı: Yükseliş yolda...
- Canan Karatay'dan ömür uzatan karışım! Her sabah içen 100 yıl yaşıyor
- Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana müjde! Ödemeler değişti: Sosyal Yardım paralarına zam piyangosu...
- 47 48 49 50 51 yaşa şahane emeklilik kılavuzu! 1999 2003 2005 2008 SGK girişine yaş, prim, gün fırsatı
- Emekliye 2'si bir arada zam açığa çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya kallavi maaş tablosu hesaplandı! 10.150, 11.250, 13.750 TL alana...
- Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...
- Saatlerin sağa dönmesinin gizemi çözüldü! Duyunca çok şaşıracaksınız!
- Sıvı yağ kullanmayı kimse bilmiyormuş! Meğer yıllardır hep yanlış yapmışız