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Trabzon Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e makam odasında saldırı! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama

ahaber.com.tr
İskender Günen
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Giriş: 25.05.2024 09:32
Trabzon Tonya'da AK Partili Belediye Başkanı Osman Beşel, mesai saatlerine uymadıkları gerekçesiyle hakkında tutanak tutturduğu 2 memurun saldırısına uğradı. Makam odasında darbedilen Beşel, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu olurken, 2 memur gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili açıklama geldi.
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