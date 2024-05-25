Üstad Necip Fazıl Kısakürek çağa yön vermeye devam ediyor





ESERLERİYLE ÇIĞIR AÇTI

"Bir Adam Yaratmak" eseri ise olay örgüsü ve diyalogların derinliği bakımından herkes tarafından büyük ilgi gördü ve kendisinin "Türk Shakespeare'i" olarak anılmasının yolunu da açtı. Kısakürek, Fatma Neslihan Baban ile 1941'de evlendi ve Mehmed, Ömer, Ayşe, Osman ve Zeynep isimli çocukları dünyaya geldi.



Hayatının birçok döneminde cezaevine giren Kısakürek, kendisiyle özdeşleşen ve pek çok entekeltüel ismin yer aldığı Büyük Doğu Dergisi'ni 512 sayıya ulaştırdı. Yaklaşık 80 yıllık ömrüne birçok gazete ve dergide sayısız yazı, "Ağaç", "Rapor" ve "Büyük Doğu" adlarıyla çıkardığı dergi, düzineleri aşan konferans ve hitabenin yanı sıra 70 eser sığdıran Üstad, şeker hastalığı sebebiyle Erenköy'deki evinde 25 Mayıs 1983'te vefat etti. Cenaze namazı, Türkiye'nin her tarafından binlerce gencin katılımıyla Fatih Camii'nde kılınan Kısakürek'in naaşı omuzlarda taşınarak Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.