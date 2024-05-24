24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kırıkkale'de cezaevinden firar eden ve 32 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
ABONE OL
Kırıkkale’de cezaevinden firar eden ve 32 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de, cezaevinden firar eden ve 6 ayrı suçtan 32 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, bekçiler tarafından yakalandı. Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyete götürüldü. T.M.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör