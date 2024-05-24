Yaz Gelmeden Göbeğinizden Kurtulun! Kahvaltıda Dikkat Edilmesi Gereken 5 Püf Noktası

Yaz mevsimi yaklaşırken, birçok kişi inatçı göbek yağlarından kurtulmak ve forma girmek için çaba harcıyor. Bu hedefte spor ve diyet en önemli rol oynarken, kahvaltı tercihleriniz de büyük önem taşıyor. Beslenme uzmanı Dr. Lisa Young, göbek yağlarını eritmek için kahvaltıda nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda 5 önemli ipucu paylaşıyor.

1. Protein ve Yumurta Gücünü Kullanın:

Özellikle karın ve bel bölgesindeki yağlardan kurtulmak için protein açısından zengin bir kahvaltı yapmak kritik önem taşıyor. 2015 yılında yapılan bir araştırma, yüksek proteinli yumurtalı kahvaltı edenlerin ekmek yiyenlere göre daha fazla kilo verdiğini ve daha tok kaldığını gösteriyor.