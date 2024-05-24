Yaz Gelmeden Göbeğinizden Kurtulun! Kahvaltıda Dikkat Edilmesi Gereken 5 Püf Noktası
Yaz mevsimi yaklaşırken, birçok kişi inatçı göbek yağlarından kurtulmak ve forma girmek için çaba harcıyor. Beslenme uzmanı Dr. Lisa Young, kahvaltıda nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda 5 önemli ipucu paylaşıyor. İşte deraylar…
Yaz mevsimi yaklaşırken, birçok kişi inatçı göbek yağlarından kurtulmak ve forma girmek için çaba harcıyor. Bu hedefte spor ve diyet en önemli rol oynarken, kahvaltı tercihleriniz de büyük önem taşıyor. Beslenme uzmanı Dr. Lisa Young, göbek yağlarını eritmek için kahvaltıda nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda 5 önemli ipucu paylaşıyor.
1. Protein ve Yumurta Gücünü Kullanın:
Özellikle karın ve bel bölgesindeki yağlardan kurtulmak için protein açısından zengin bir kahvaltı yapmak kritik önem taşıyor. 2015 yılında yapılan bir araştırma, yüksek proteinli yumurtalı kahvaltı edenlerin ekmek yiyenlere göre daha fazla kilo verdiğini ve daha tok kaldığını gösteriyor.
Dr. Young, "Yumurtalar, diyetinize dahil etmek için mükemmel bir kahvaltı seçeneğidir. Protein bakımından zengindirler ve tüm gerekli amino asitleri içerirler. Ayrıca besin değeri yüksektir ve çeşitli vitamin ve mineraller sağlarlar." diyor.
"Yüksek protein içeriği sayesinde yumurtalar porsiyon kontrolüne de yardımcı olabilir. Yumurtaların tok tutucu özelliği de kilo vermenize katkıda bulunur." diye ekliyor.
2. Yulaf Ezmesiyle Sağlıklı Bir Başlangıç:
Dr. Young, "Yulaf, sindirimi yavaşlatan iyi bir çözünür lif kaynağıdır. Sabaha başlamanın harika bir yolu, yulaf ezmenizi meyvelerle birlikte tüketmektir. Meyveler de lif içerir ve lif kilo yönetimi ile doğrudan ilişkilidir." diyor.
Kendinizi bir kase yulaf ezmesiyle beslediğinizde, hem lif hem de protein açısından zengin ve sağlıklı bir doygunluk sağlayarak gün boyu tok kalmanıza yardımcı olursunuz.
3. Oturarak Yemek Yemek Kilo Vermeyi Kolaylaştırır:
Yemek yerken oturmanın kilo verme çabalarınız üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini biliyor muydunuz? Journal of Health Psychology'de Surrey Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, sabahları yola koyulan ve ayaküstü kahvaltı yapan meşgul kadınlarda günün ilerleyen saatlerinde aşırı yeme riski daha yüksek olabiliyor.
Araştırmanın başyazarı, Surrey Üniversitesi'nden Profesör Jane Ogden, "Hareket halindeyken yemek yemek, diyet yapan kişilerin günün ilerleyen saatlerinde aşırı yemesine neden olabilir. Bunun sebebi, yürümenin yiyeceklerin sindirilme sürecini etkileyen ve işleme yeteneğimizi bozan güçlü bir dikkat dağıtıcı olması olabilir." diyor.
4. Taze Meyvelerle Beslenin:
Meyveler, doğal tatlılıkları, etkileyici besin çeşitlilikleri, görsel açıdan cezbedici renkleri ve lezzetleri ile beslenmenize renk katar. Aynı zamanda lif bakımından da zengindirler ve bu sayede vücut yağlarınızdan kurtulmanıza ve ideal kilonuza ulaşmanıza yardımcı olabilirler.
Meyvenin "anti-obezite etkileri" ile ilişkilendiren birçok araştırma mevcuttur. Michigan Üniversitesi Kardiyovasküler Merkezi tarafından yapılan bir araştırma ise yaban mersini tüketiminin karın bölgenizi düzeltmenize yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.
5. Keten Tohumu ve Chia Tohumunun Gücünden Faydalanın:
Canınız taze bir smoothie, yoğurt veya lezzetli bir kinoa kahvaltı kasesi çekiyorsa, karışıma keten tohumu ve chia tohumu eklemeyi unutmayın. Bu tohumları fark etmeden tüketebilir ve bol bol yağ yakıcı faydalarından yararlanabilirsiniz.
Dr. Young, "Keten tohumu ve chia tohumu, kilo vermeye yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitleri içerir. Keten tohumu, bağırsak sağlığı için çok önemli olan hem çözünür hem de çözünmez lif içerir." diyor.
"Keten tohumundaki çözünmeyen lifler kabızlığı azaltmaya ve sağlıklı bağırsak hareketlerini desteklemeye yardımcı olur." diye de ekliyor
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