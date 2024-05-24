Kağıthane'de İETT otobüsü cayır cayır yandı! Tüpünü alan vatandaş koşarak söndürdü...
İstanbul'da İETT otobüslerinde çıkan yangın ve arızalar her geçen gün artarke Kağıthane'de içerisinde yolcuların bulunduğu otobüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası etrafı duman kaplarken, otobüsü çevredeki araçlar bulunan vatandaşlar yangın tüpleriyle söndürdü. İşte detaylar...
ağıthane'de içerisinde yolcu olan seyir halindeki İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı.
VATANDAŞLAR YANGIN TÜPÜYLE KOŞTU
Vatandaşların panik yaşadığı olayda, otobüse çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansırken, sürücüler gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı.
YANGIN BİR ANDA BÜYÜDÜ
Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan yolcu dolu İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine yolcular panikle aşağıya indi. Alevleri ve dumanları gören çevredeki sürücüler, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansırken, sürücüler gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Polis ve itfaiye ekibi yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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