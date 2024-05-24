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Salça kovaları içinden 14 adet tabanca ve aparatları ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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Salça kovaları içinden 14 adet tabanca ve aparatları ele geçirildi

Diyarbakır’da aile görünümü verilen bir araçta yapılan aramada, salça kovaları içinde 14 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda aparatı ele geçirildi.

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