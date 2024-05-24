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İznik'te katliam gibi kaza! TIR'ın dorsesiyle hafif ticari araca vurdu! 3 ölü 4 yaralı...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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İznik’te katliam gibi kaza! TIR’ın dorsesiyle hafif ticari araca vurdu! 3 ölü 4 yaralı...

Bursa'nın İznik ilçesinde yağış nedeniyle kayan TIR'ın dorsesine çarpan hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi de yaralandı.Kaza sonrası TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazanın yaşandığı ana ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bursa'nın İznik ilçesinde yağışlı yolda virajda kayan tırın savrulan dorsesine çarpan hafif ticari araçtaki biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

KARŞI ŞERİDE SAVRULUP ARABAYA VURDU

İlçeye bağlı kırsal Boyalıca Mahallesi'ndeki virajda Doğukan Ö. (23) yönetimindeki 06 CUF 534 plakalı tırın dorsesi, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak karşı şeride doğru savruldu. Bu sırada karşı yönden gelen Osman Kaya'nın (59) kullandığı 16 LMM 49 plakalı hafif ticari araç, dorse ile çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hafif ticari aracın sürücüsü Osman Kaya ile yanında bulunan Bedriye Coşkun (70) ve Furkan Kaya (5) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Yaralanan Sebiha (43) ve Muhlis Coşkun (39), Hatice Kaya (4) ile Gülseren Akyüz (26) ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik ve Orhangazi'deki hastanelere sevk edildi. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İznik Kaymakamı Recai Karal da olay yerine gelerek, kazayla ilgili bilgi aldı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, virajda kayan tırın dorsesinin karşı şeride doğru savrulup hafif ticari araçla çarpıştığı görülüyor.

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