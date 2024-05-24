İznik’te katliam gibi kaza! TIR’ın dorsesiyle hafif ticari araca vurdu! 3 ölü 4 yaralı...

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hafif ticari aracın sürücüsü Osman Kaya ile yanında bulunan Bedriye Coşkun (70) ve Furkan Kaya (5) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Yaralanan Sebiha (43) ve Muhlis Coşkun (39), Hatice Kaya (4) ile Gülseren Akyüz (26) ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik ve Orhangazi'deki hastanelere sevk edildi. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İznik Kaymakamı Recai Karal da olay yerine gelerek, kazayla ilgili bilgi aldı.