24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Sarıyer'de taksici Yaşar Yanıkyürek'i bıçaklayarak öldüren katile ağırlaştırılmış müebbet cezası...

Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
ABONE OL
Sarıyer’de taksici Yaşar Yanıkyürek’i bıçaklayarak öldüren katile ağırlaştırılmış müebbet cezası...

Sarıyer'de aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör