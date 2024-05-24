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Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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