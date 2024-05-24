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Muğla'da arıcılara damızlık ana arı dağıtıldı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Muğla’da arıcılara damızlık ana arı dağıtıldı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 arıcıya damızlık ana arı dağıtıldı. Programda, bir ana arının suni tohumlanması gerçekleştirildi.

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