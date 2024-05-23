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Kırıkkale'de barajda mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Kırıkkale’de barajda mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı

Kırıkkale'de barajda aküsü biten botta mahsur kalan 3 balıkçı ekipler tarafından kurtarıldı.

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