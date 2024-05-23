Çanakkale'de ormanlara giriş yasaklandı
Son dakika haberi... Çanakkale Valiliği tarafından alınan karara göre; ormanlara görevliler dışında girişler 1 Haziran'dan 15 Eylül'e kadar yasaklandı.
Çanakkale Valiliği, son günlerde ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alındığını belirtti.
Bu kapsamda, 6831 sayılı 'Orman Kanunu' çerçevesinde, Çanakkale'deki ormanlara görevliler dışında 1 Haziran tarihinden başlayarak 15 Eylül'e kadar girişler yasaklandı. Valilik açıklamasında, "Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangınları riski konusunda bilgilendirmenin yapılması, Çanakkale ili 2024 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon Kararı ile belirlenmiş olan Çanakkale vilayeti dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarda orman yangınlarında kullanılabilecek dozer, greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz gibi her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi, orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesi, orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanması, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulması hususlarında gereği yapılacaktır" denildi.
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