Direkler İETT otobüsünün camından içeriye girdi! Yolcular panik yaşadı...
İstanbul Ataşehir'de direk yüklü vinç dönüş yaptığı esnada bazı direkler İETT otobüsünün camından içeriye girdi. Otobüs içindeki yolcular panik yaşarken olayda yaralanan olmadı. İşte detaylar...
İETT CAMINDAN İÇERİYE GİRDİ
Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BU 4361 plakalı vinç yolda dönüş yaptığı sırada kasasındaki direkler, seyir halinde olan 34 HO 2948 plakalı İETT otobüsünün camından içeri girdi.
"YOLCULAR PANİK YAŞADI"
İçinde yolcular olan otobüsün camı direklerin çarpmasıyla tuzla buz oldu. Otobüsteki yolcular kısa süreli panik yaşadı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik vinç ve otobüsün yol kenarına çekilmesiyle normale döndü.
Otobüsün şoförü, "Seyir halindeydim, birkaç yolcum vardı. Çok yolcum yoktu" dedi. Vincin şoförü konuşmak istemezken şirket çalışanı, "Bana telefon etti. Anlattı durumu. Cama çarpmış, başka bir şey yok, yaralı da yok" diye konuştu.
Tutanak tutan taraflar daha sonra kaza yerinden ayrıldı.
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