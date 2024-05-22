Felakete yol açabilecek sağanak yağış geliyor! O illerde kırmızı alarm! Meteoroloji’den üst üste uyarılar...

ANİ DURUMLARA KARŞI DİKKAT UYARISI

Yağışların etkili olduğu Hakkari ve ilçeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir uyarı daha yapıldı. Hakkari, Muş, Şırnak, Bitlis ve çevresinde hava şartlarında ani değişiklikler yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunan meteoroloji, felaketlere yol açabilecek ani hava durumlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.