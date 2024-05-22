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Felakete yol açabilecek sağanak yağış geliyor! O illerde kırmızı alarm! Meteoroloji'den üst üste uyarılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Felakete yol açabilecek sağanak yağış geliyor! O illerde kırmızı alarm! Meteoroloji’den üst üste uyarılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin haritaları güncellenirken önümüzdeki günlerde felakete yol açabilecek ve aniden bastıracak yağışların olacağı konusunda vatandaşlar uyarıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde bir anda bastıracak yağışların felaketlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

ANİ DURUMLARA KARŞI DİKKAT UYARISI

Yağışların etkili olduğu Hakkari ve ilçeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir uyarı daha yapıldı. Hakkari, Muş, Şırnak, Bitlis ve çevresinde hava şartlarında ani değişiklikler yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunan meteoroloji, felaketlere yol açabilecek ani hava durumlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

DOĞU ANADOLU'DA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarih vererek Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde yaşayan vatandaşları uyarırken kuvvetli yağışlar olacağını duyurdu. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel çapta dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklığının genellikle sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

Meteorolojiden 5 il için uyarı!Meteorolojiden 5 il için uyarı! METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN UYARI!

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