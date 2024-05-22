Elektronik kelepçeyi kırıp sevgilisini öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
Adana'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Bahar Torun'un (40) evine, ayağındaki elektronik kelepçeyi kırıp giderek oğlunun yanında silahla öldüren tutuklu sanık Burak Acar (41), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, sanığın cezasında 'olumsuz' kişiliği nedeniyle indirim yapmadı.
Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Burak Acar, bir süre arkadaşlık yaptığı ve kendisinden ayrılan güvenlik görevlisi 2 çocuk annesi Bahar Torun'a barışma teklifinde bulundu. Ancak Torun, bu teklifi kabul etmedi. İddiaya göre, Acar, Torun'u bacağından silahla vurup yaraladı.
Hastanede tedavi gören Torun'un izini kaybettirmek için işten ayrılıp temizlik şirketinde çalışmaya başladığını öğrendi. Acar, Torun'un bulup barışma teklifini tekrarladı. Ancak Torun yine olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Acar, Torun'u tehdit etmeye başladı. Elektronik kelepçe takılan Acar, uzaklaştırma kararına uymayarak 13 Ekim 2022'de Bahar Torun'un evine gitti.
Torun olumsuz yanıt verince sokak ortasında tartışma çıktı. Acar, 11 yaşındaki oğlunun gözü önünde tabancayla Torun'a ateş açtı. Torun, omzuna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı ve kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Burak Acar, Adana'da metruk bir evde yakalanıp tutuklandı.
'ANLAŞMAZLIKLAR YAŞADIK'
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 'kamu malına zarar verme (elektronik kelepçe)' suçundan 4 yıl ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 3 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Burak Acar ile ilgili dava karara bağlandı. Cinayet şüphelisi Acar, karar duruşmasındaki savunmasında, Bahar Torun ile evlenmek için tanışıp arkadaşlık yaptığını söyledi. Daha sonra anlaşmazlıklar yaşadıklarını belirten Acar, cinayet anını şöyle anlattı:
"Bahar'ın bana yönelik yanlış davranışları oldu. Kendisinden kurtulmak istememe rağmen peşimi bırakmadı. Ne yapsam kendisinden kurtulamadım. Paramdan, ailemden, işimden her türlü imkanlarımdan beni mahrum bırakmıştır. En sonunda kurtulmak için kendimi öldürmek istedim. Hatta buna dair mektup bile yazdım. Bunu da savcılığa vermiştim. Temin ettiğim silah ile kendimi öldürmek istedim. Resmi makamlara çok sayıda dilekçe verdim. En sonunda bana ait sahte hesaplar açması, bana ait görüntüleri yayınladığını öğrenmem üzerine bunları da mektubumda belirtir şekilde yazıp taksi ile gidip Bahar'ın bulunduğu yerde kendimi öldürmek istedim. Taksiden inmeden, Bahar'ı sokakta gördüm. Kendisine kendimi öldüreceğimi söyledim. Silahı başıma dayadım. Bunun üzerine, 'Sık lan şerefsiz adam mısın sen' demesi üzerine bir anda rastgele silahı ona doğru ateş ettim. Ateş ederken elini bana doğru engel olacak şekilde biraz da eğildiğinden merminin biri boynuna isabet etti. Ateş ettikten sonra kaçtım. Kelepçe cinayet anında da ayağımdaydı. Kırma gibi bir durum söz konusu değildir."
'YÜZÜNE KEZZAP DÖKECEĞİM'
Öldürülen Bahar Torun'un annesi Mukaddes Torun da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Acılı anne Torun, olayı görmediğini belirterek, "Sanık, kızımı yaklaşık 1 yıl önce istemişti. Çocuklu olduğu için biz vermemiştik. Sürekli kızımın peşindeydi. Tehdit ediyor, telefonla tacizde bulunuyordu, kızımı ve bizi rahatsız ediyordu, 'Yüzüne kezzap dökeceğim' diyerek tehdit ediyordu" dedi.
Mahkeme heyeti, Burak Acar'a 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın cezasında 'olumsuz' kişiliği nedeniyle indirim yapmadı. Mahkeme, sanık Acar'a ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurmaktan' 1 yıl 6 ay, 'kamu malına zarar vermek (elektronik kelepçeyi kırma)' suçundan da 1 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.
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