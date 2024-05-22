Elektronik kelepçeyi kırıp sevgilisini öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

"Bahar'ın bana yönelik yanlış davranışları oldu. Kendisinden kurtulmak istememe rağmen peşimi bırakmadı. Ne yapsam kendisinden kurtulamadım. Paramdan, ailemden, işimden her türlü imkanlarımdan beni mahrum bırakmıştır. En sonunda kurtulmak için kendimi öldürmek istedim. Hatta buna dair mektup bile yazdım. Bunu da savcılığa vermiştim. Temin ettiğim silah ile kendimi öldürmek istedim. Resmi makamlara çok sayıda dilekçe verdim. En sonunda bana ait sahte hesaplar açması, bana ait görüntüleri yayınladığını öğrenmem üzerine bunları da mektubumda belirtir şekilde yazıp taksi ile gidip Bahar'ın bulunduğu yerde kendimi öldürmek istedim. Taksiden inmeden, Bahar'ı sokakta gördüm. Kendisine kendimi öldüreceğimi söyledim. Silahı başıma dayadım. Bunun üzerine, 'Sık lan şerefsiz adam mısın sen' demesi üzerine bir anda rastgele silahı ona doğru ateş ettim. Ateş ederken elini bana doğru engel olacak şekilde biraz da eğildiğinden merminin biri boynuna isabet etti. Ateş ettikten sonra kaçtım. Kelepçe cinayet anında da ayağımdaydı. Kırma gibi bir durum söz konusu değildir."