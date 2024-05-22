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Çanakkale Bayramiç’te motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Çanakkale Bayramiç’te motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 15 yaşındaki Ege Zengin motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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