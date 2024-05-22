Üniversiteli kurye Ata Emre Akman cinayetinde flaş gelişme! Katile istenen ceza belli oldu





Zanlının, S.D'yi 7 Mayıs'ta cep telefonuyla arayarak "Seni ya babama ya da oğluma öldürteceğim" şeklinde ifadeler kullandığı, bu hadiselerin yaşanmasından sonra E.Ö'nün saat 01.48 sıralarında S.D'nin ikamet ettiği Karaoğlan Mahallesi'ndeki ikametin önüne gittiği, buraya sipariş getiren maktul Ata Emre Akman'ın apartmanın içine girdiğini görerek kısa süre bir arabanın arkasına saklandığı iddianamede yer aldı.

Maktulün kısa bir süre sonra apartmandan çıkması üzerine E.Ö'nün Akman'ın yanına elinde bıçakla yaklaştığı, maktul ile kısa bir süre konuştuktan sonra hayati bölgelerine canavarca hisle fazla sayıda bıçak darbesi vurmak suretiyle onu öldürdüğü aktarıldı.

Cumhuriyet Savcısı, Orhan Ö'nün, "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle cezasının artırılmasını talep etti.

Mahkemenin iddianameleri değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.